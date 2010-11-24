Фондовики критикуют решение ГНАУ

Опубликованное разъяснение Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) о взимании налога на прибыль с валовых расходов предыдущих периодов ставит торговцев ценными бумагами в затруднительное положение. Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Foyil Securities.

«Действующее законодательство в сфере налогообложения прибыли предприятий будет актуальным до момента вступления в силу нового Налогового кодекса. В такой ситуации складывается впечатление, что опубликованное разъяснение стало следствием глубокого недопонимания его авторами текущего законодательства, либо что его авторы хотят успеть выжать из плательщиков все возможное до истечения срока действия текущего налогового законодательства», - комментирует главный бухгалтер Foyil Securities Ирина КИРИЛЮК.

По ее словам, для бухгалтеров и руководителей компаний есть два выхода. Первый для смелых – отстаивать свои налоговые обязательства в суде. При этом предварительно нужно выработать защитную позицию вместе с юристами компании. Второй путь – последовать предписаниям ГНАУ. «Однако в случае, если после вступления в действие нового Налогового кодекса обнаружатся пути, позволяющие в судах защищать свои права как налогоплательщиков, непонятно, можно ли будет сделать перерасчет обязательств, отраженных в Декларации за 2010 г.», - отметила И.КИРИЛЮК.

Напомним, ГНАУ опубликовала разъяснение, в соответствии с которым только 20% валовых расходов предыдущих периодов можно отнести на затраты в текущем году. С оставшихся 80% планируется взимать 25% налога на прибыль, как с валовых доходов.