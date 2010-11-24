Акционеры шахты "Белореченская" проигнорировали судебный запрет

Акционеры Государственного открытого акционерного общества "Шахта "Белореченская" (Луганская обл.) Государственной холдинговой компании "Луганскуголь" на собрании 19 ноября решили реорганизоваться в Общество с ограниченной ответственностью.

Об этом сказано в сообщении АО, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за такое решение проголосовали 100% присутствовавших на собрании акционеров, владеющих 632 млн. акций предприятия.

Главой комиссии по реорганизации шахты избран Михаил ГРАБЧУК.

В то же время, 18 ноября Хозяйственный суд Луганской области, в качестве обеспечения иска "Луганскугля", своим определением запретил ГОАО "Шахта "Белореченская" принимать на общем собрании решение о реорганизации в одноименное ООО.

Суд также запретил шахте создавать комиссию по реорганизации, а также утверждать порядок и условия обмена акций в уставном капитале ГОАО "Шахта "Белореченская" на доли в УФ ООО "Шахта "Белореченская".

Как сообщалось, ГХК "Луганскуголь" подала иск в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой признать незаконным решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1487 от 23 декабря 2008 года о регистрации дополнительной эмиссии акций шахты "Белореченская" на 158 млн. грн.

В декабре 2007 года акционеры шахты "Белореченская" на общем собрании решили увеличить УФ на 158 млн. грн. - до 213,014 млн. грн. путем дополнительного выпуска 632 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая.

В результате, дополнительно выпущенные акции сконцентрировала компания Magellan ltd. (Новая Зеландия) и стала владельцем 74,1734% шахты.

Министерство угольной промышленности, владевшее до допэмиссии 100%-м пакетом, стало владельцем 25,8266% акций "Белореченской".