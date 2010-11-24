На украинском фондовом рынке во вторник преобладали продавцы - Phoenix Capital

На украинском фондовом рынке во вторник, 23 ноября, преобладали продавцы, что было вызвано продолжением долгового кризиса в Ирландии и конфликтом между Северной и Южной Кореей.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи в течение всего дня находился в красной зоне. Котировки снижались во всех секторах, при этом лидерами были акции металлургических и горнодобывающих предприятий. Так, Алчевcкий меткомбинат потерял 4,11%, Aвдеевский КХЗ - 0,57%, «Азовсталь» - 4,2% Eнакиевский метзавод - 3,3%, Ясиновский КХЗ - 2,68%.

Аналитики отмечают, что стоимость бумаг «Мотор Сичи» (-2,88%) и «Укрнафты» (-2,34%) во вторник существенно снизилась, банки и генкомпании также следовали негативному тренду. «Райффайзен банк Аваль» потерял 1,47%, «Укрсоцбанк» - 0,52%, «Центрэнерго» - 1,82%, «Захидэнерго» - 0,84%. Компания «Укртелеком» (+2,52%) была единственной голубой фишкой, которая торговалась против рынка.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 ноября, снизился на 0,87% – до 813,75 пункта. Общий объем торгов составил 73 млн. 343 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,87% – до 2041,94 пункта. Общий объем составил 240 млн. 535 тыс. грн., из них на срочном рынке – 55 млн. грн.