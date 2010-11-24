Эксперты: большинство украинских акций на международных площадках потеряли в цене

Большинство украинских акций, торгующихся на международных площадках, во вторник потеряли в цене.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, котировки Regal Petroleum во вторник упали ниже всех – на 14,8%. Cadogan Petroleum (-1,25%) и JKX Oil & Gas (-3,13%) также показали нисходящую динамику. Среди других компаний, торгующихся в Лондоне, акции Ferrexpo потеряли в цене 4,1%, а бумаги «Мироновского хлебопродукта» просели на 0,59%.

Аналитики отмечают, что на Варшавской фондовой бирже во вторник стоимость акций «Агротона» (-2%) и «Кернела» (-3,87%) снизилась. При этом бумаги «Астарты» (+2,75%), наоборот, продолжали следовать позитивному тренду.