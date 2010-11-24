Инвесторы уже отыграли большинство негативных событий на фондовых рынках - эксперт

Инвесторы уже в полной мере отыграли большинство негативных событий и ожиданий, и сейчас на мировых фондовых рынках присутствует соблазн покупки подешевевших за последнее время бумаг.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «любые положительные новости будут иметь большее влияние на рынок, нежели, например, очередные слухи о дефолте в одной из периферийных стран Европы». Поэтому, получив позитивный сигнал в виде статистики из Германии, биржи в среду, 24 ноября, проигнорировали слабые статистические данные по промышленным заказам в еврозоне и направились вверх, подчеркнула аналитик.

Как сообщила Я.ЛАВРИК, оптимистичные настроения одержали верх на торгах на Украинской бирже в среду на фоне позитивных изменений на зарубежных площадках, в результате чего большинство ликвидных бумаг завершило день в «зеленой зоне». По информации аналитика, сегодняшняя сессия на УБ открылась снижением котировок под давлением внешнего негатива, который наблюдается в последнее время на мировых площадках на фоне долгового кризиса в Европе, структурных проблем в американской экономике, а также ожидаемого ужесточения монетарной политики в Китае. Добавили с утра уверенности продавцам вышедшие накануне известия о военном конфликте в Корее, а также сообщение о понижении агентством Standard & Poor’s суверенного долгосрочного кредитного рейтинга Ирландии на две ступени.

Тем не менее, подчеркнула Я.ЛАВРИК, надолго сил продавцов на зарубежных площадках не хватило. Вслед за внешними фондовыми индикаторами на положительную территорию вышел индекс УБ. Позиции покупателей усилились с выходом данных с рынка труда США, где число заявок на пособие по безработице упало до 407 тысяч, то есть до минимума с июля 2008 года, что значительно превысило ожидания аналитиков. Наблюдается постепенное снижение значения данного показателя, что указывает на умеренно-позитивные сдвиги в ситуации с занятостью в американской экономике, отметила аналитик.

По словам Я.ЛАВРИК, не столь оказалась статистика по рынку жилья США (продажи новостроек упали на 8,1% против ожидаемого повышения на 1,6%), а также по заказам на товары длительного пользования, которые сократились на 3,3% против ожидаемого роста на 0,1%. Однако никакого влияния на ход отечественных торгов эти данные не оказали. Уверенный рост американских индексов на открытии только усилил позиции покупателей.

Аналитик отметила, что в лидерах роста на УБ в среду закрепились акции «Укртелекома» (+5,01%), которые повышаются на ожиданиях приватизации компании. Лучше рынка выглядели акции вагоностроителей: Стахановского ВЗ (+ 2,27%), МЗТМ (+1,53%). Бумаги Крюковского ВЗ повысились на 1,31% несмотря на то, что представители предприятия заявили о проблемах сырьем для производства вагонов на отечественном рынке, а также отметили негативное воздействие на деятельность компании задолженности по НДС. На отрицательной территории закрылись акции недавних лидеров роста: Енакиевского МЗ (-0,49%), «Центрэнерго» (-0,14%), «Азовстали» (-0,04%), по которым игроки фиксируют прибыли.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 ноября, повысился на 1,05% – до 2063,44 пункта. Общий объем торгов составил 249 млн. 768 тыс. грн., из них на срочном рынке – 39 млн. 541 тыс. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,02% – до 813,62 пункта. Общий объем торгов составил 805 млн. 781 тыс. грн., из них 788 млн. грн. пришлось на торги с государственными облигациями.