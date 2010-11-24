Индекс ПФТС снизился на 0,02%, «Украинской биржи» повысился на 1,05%
19:22, 24 ноября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 24 ноября, снизился на 0,02% – до 813,62 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 805 млн. 781 тыс. грн., из них 788 млн. грн. пришлось на торги с государственными облигациями.
Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 1,05% – до 2063,44 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 249 млн. 768 тыс. грн., из них на срочном рынке – 39 млн. 541 тыс. грн.
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