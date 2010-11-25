Ситуация на мировых биржах пока не располагает к покупкам - эксперт

Ситуация на мировых фондовых площадках пока не располагает к покупкам и выглядит достаточно неоднозначной, много аргументов говорит как в пользу продолжения роста, так и снижения.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Тем более, добавила она, «после долговых проблем в Ирландии на повестку дня уже выходят Португалия, а следом, возможно, и Испания».

По мнению аналитика, более уверенно судить о дальнейшем направлении движения украинского рынка можно будет на следующей неделе, с открытием американских площадок. «Кроме того, на этих выходных американские потребители традиционно начнут осуществлять предрождественские покупки, динамика которых сможет пролить свет на возможности и желания граждан тратить средства, а, следовательно, и способности национальной экономики к росту», - отметила Е.ЕВДОЧЕНКО. Вероятно, эти данные будут способствовать позитивной динамике на следующей неделе, считает она.

По словам аналитика, внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается как умеренно позитивный, сессия на украинском рынке акций открылась ростом индекса UX порядка 1%, однако позже силы покупателей ослабели. Сегодня в США финансовые рынки закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, а в пятницу на американских биржах будет короткий рабочий день, соответственно, это отражается на активности местных участников торгов, сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО.