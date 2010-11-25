ВФБ подтверждает возможное IPO украинской Sadovaya Group до конца года
Украинская угольная компания Sadovaya Group может провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже (ВФБ) до конца 2010 года.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ВФБ.
«ВФБ надеется на три дебюта украинских компаний до конца года: Mikiland, Geo Alliance и Sadovaya», - сообщила пресс-служба, отвечая на письменный запрос агентства УНИАН.
Представитель биржи не предоставил подробностей условий ІРО Sadovaya Group, сообщив, что может подавать только общую информацию.
Пресс-служба отметила, что руководство биржи ведет переговоры о размещении акций на ВФБ с рядом других компаний с восточных рынков.
«2011 год должен быть еще более успешным с точки зрения привлечения заграничных эмитентов на варшавский рынок, чем текущий год», - отметила пресс-служба, не уточнив прогноза, сколько фирм, в том числе из Украины, может провести IPO на ВФБ в следующем году.
Как сообщал УНИАН, в конце ноября - начале декабря на ВФБ состоятся дебюты украинских компаний Mikiland и Geo Alliance, которые уже опубликовали свои IPO-проспекты.
В ноябре украинский агрохолдинг «Агротон» стал третьей компанией из Украины, разместившей свои акции на Варшавской бирже, после агрокомпаний «Астарта» и Kernel, дебютировавших на рынке в 2006 и 2007 годах.
Справка УНИАН. Варшавская биржа с капитализацией почти 200 млрд. долларов является третьей крупнейшей фондовой площадкой в регионе развивающихся рынков после России и Турции.
На основном рынке котируются бумаги 394 компаний, в том числе 25 заграничных.
По данным Bloomberg, с 2004 года польский рынок является лидером в центральной Европе по количеству проведенных на нем IPO. Только с начала текущего года на Варшавском рынке проведено 62 первичных размещения акций, в ходе которых привлечено 4,85 млрд. долларов.