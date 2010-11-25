Госкомпредпринимательства согласовал продажу госпакетов в капитализированных банках

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) согласовал проект постановления Кабинета министров, определяющего порядок продажи корпоративных прав государства в капитализированных банках.

Об этом говорится в сообщении Госкомпредпринимательства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, правительство разработало процедуру подготовки и проведения продажи пакета акций государства в уставном капитале банков путем конкурса. В случае если конкурс не состоится из-за отсутствия заявлений на участие в нем, будет осуществляться выкуп пакета акций акционерами банка.

Госкомпредпринимательства согласовал соответствующее постановление правительства, разработанное Фондом государственного имущества.

В комитете напомнили, что государство приняло участие в рекапитализации 20 банков путем приобретения акций дополнительной эмиссии в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Предполагается, что после улучшения финансового состояния банков Министерство финансов внесет в Кабмин предложения по продаже доли государства или совместной продажи долей государства и других акционеров (инвесторов) в уставном капитале банка на открытых аукционах.

В частности, среди банков, которые были капитализированы государством: ПАО «АКБ «Киев» - 3,565 млрд. грн., АБ «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн., АО «Родовид банк» - 2,808 млрд. грн. Доля государства в уставных капиталах указанных банков составляет соответственно - 99,94%, 87,72% и 99,99%.

«По прогнозам, от приватизации названных банков предполагается получить не менее 16,9 млрд. грн.», - говорится в сообщении Госкомпредпринимательства.

Средства от продажи корпоративных прав государства в уставных капиталах банков будут зачисляться в Государственный бюджет Украины и направляться Минфином на погашение или (по требованию Национального банка Украины) на досрочный выкуп государственных облигаций Украины, приобретенных НБУ.