Украинские фондовые рынки показали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 24 ноября, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду торговался в «красной зоне» на протяжении почти всей торговой сессии, но вырос к закрытию благодаря позитивной статистике, опубликованной в США. Котировки «Укртелекома» росли второй день подряд, прибавив 5,01%. Подорожали и бумаги банков: на 1,1% у «Райффазен Банка Аваль» и на 1,64% у «Укрсоцбанка». Цены акций «Мотор Сичи» (+1,38%) и «Укрнафты» (+0,56%) также выросли.

В то же время, по информации аналитиков, бумаги горно-металлургического комплекса и генкомпаний продемонстрировали смешанную динамику. Aлчевский меткомбинат прибавил 1,72%, Aвдеевский коксохим вырос на 0,83%, «Азовсталь» потеряла 0,04%, Eнакиевский метзавод упал на 0,49%, Ясиновский КХЗ поднялся на 0,43%, «Центрэнерго» снизилась на 0,14%, «Захидэнерго» повысилась на 0,42%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 ноября, повысился на 1,05% – до 2063,44 пункта. Общий объем торгов составил 249 млн. 768 тыс. грн., из них на срочном рынке – 39 млн. 541 тыс. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,02% – до 813,62 пункта. Общий объем торгов составил 805 млн. 781 тыс. грн., из них 788 млн. грн. пришлось на торги с государственными облигациями.