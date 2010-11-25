Индекс ПФТС повысился на 2,27%, «Украинской биржи» - на 1,94%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 ноября, повысился на 2,27% – до 832,09 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 146 млн. 613 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 1,94% – до 2103,39 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 218 млн. 825 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 697 тыс. грн.