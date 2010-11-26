СКМ пока не приняла окончательного решения об участии в конкурсе по "Укртелекому"

Группа СКМ пока не приняла окончательного решения об участии в конкурсе по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщил в интервью еженедельнику "Фокус" генеральный директор группы СКМ Олег ПОПОВ.

"Окончательного решения пока нет, но возможности своего участия не исключаем", - отметил он. "Сейчас изучаем условия и оцениваем, насколько это нам выгодно", - добавил О.ПОПОВ.

По его словам, "Укртелеком" - непростой объект, и нужно потратить много денег, сил и времени, чтобы привести его в порядок и сделать прибыльным".

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена составляет 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

По состоянию на 22 ноября 5 компаний, по информации ФГИУ, заинтересовались конкурсной документацией по продаже "Укртелекома". По информации председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО, СКМ пока не обращалась в ФГИУ за конкурсной документацией.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.