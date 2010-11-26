СКМ пока не планирует выходить на IPO

Финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) не планирует в ближайшее время выходить на IPO, сообщил в интервью еженедельнику "Фокус" генеральный директор группы СКМ Олег ПОПОВ.

"СКМ на IPO выходить не будет, здесь наша позиция остается неизменной", - отметил он.

О.ПОПОВ также добавил, что пока "у холдингов и компаний (группы СКМ - УНИАН) достаточно собственных ресурсов и есть возможность привлекать средства на развитие с рынка заёмного капитала, в IPO необходимости нет". "Если мы увидим, что бизнес требует новых инвестиций, возможности привлекать заёмные средства исчерпаны, а у нас нет желания или возможностей инвестировать, тогда, чтобы компании не стояли на месте, может быть, решим продавать акции на зарубежных биржах. Но в ближайшем будущем это вряд ли произойдет", - отметил гендиректор СКМ.

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.