СКМ заявляет о планах по увеличению доли в «Западэнерго», «Киевэнерго» и «Днепроэнерго»

Финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) планирует увеличить свою долю в «Западэнерго», «Киевэнерго» и «Днепроэнерго», сообщил в интервью еженедельнику "Фокус" генеральный директор группы СКМ Олег ПОПОВ.

«Если будет возможность, увеличим свои доли в «Западэнерго», «Киевэнерго» и «Днепроэнерго», - сказал он.

О.ПОПОВ также отметил, что ДТЭК будет участвовать в конкурсе по приватизации «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» «на равных правах с другими участниками». «Главное, чтобы эти конкурсы были объявлены. Пока этого не произошло, говорить не о чем», - добавил он.

Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд планирует выставить госпакеты акций генерирующих компаний в следующем году. При этом, по его словам, приоритетными для продажи будут госпакеты "Западэнерго" и «Днепроэнерго».

Справка УНИАН. Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

Контрольный пакет акций "Днепроэнерго" (50% +1 акция) также принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины", «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК) – 47,46% акций.

70,1% акций "Западэнерго" принадлежат государству, переданы в СФ "Энергетической компании Украины", остальные акции принадлежат частным акционерам.

На сегодня ДТЭК выступает в качестве инвестора для двух государственных угольных предприятий – «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». Общая сумма инвестиций планируется на уровне 500 млн. грн.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).