Минфин в январе-октябре выплатил 8,79 млрд. грн. дохода по ОВГЗ

Погашение и выплата дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в январе-октябре текущего года осуществлялись своевременно и в полном объеме, с начала года (на 1 ноября 2010 года) составил 25 млрд. 460,07 млн. грн, в том числе, основной долг – 16 млрд. 667,08 млн. грн, выплата дохода - 8 млрд. 792,99 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с предыдущими годами ,произошло значительное увеличение общего объема ОВГЗ, находящихся в обращении – до 129 млрд. 104,97 млн. грн. на 1 ноября 2010 года.

По данным НБУ, с начала года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 60 млрд. 652,94 млн. грн., средневзвешенная доходность по которым составила 10,52% годовых (в октябре — 2 млрд. 704,78 млн. грн из средневзвешенной доходностью 7,90% годовых), из них: сумма средств, поступившая в Государственный бюджет Украины в январе-октябре 2010 года по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 37 млрд. 820,25 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 12,88% годовых (в октябре — 2 млрд. 704,78 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 7,90% годовых); выпущено ОВГЗ для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость в январе - сентябре 2010 года на общую сумму 16 млрд. 442,69 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 5,50% годовых (в октябре выпуск ОВГЗ для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость не осуществлялся); выпущено ОВГЗ для увеличения уставного капитала банков в январе-октябре 2010 года на общую сумму 6 млрд. 390,00 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 9,50% годовых (в октябре выпуск ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала банков не осуществлялся).

Также сообщается, что объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в январе-октябре 2010 года увеличился на 8 млрд. 327,8 млн. грн. и на 1 ноября 2010 года составлял 8 млрд. 811,0 млн. грн. (на 1 ноября 2009 года — 397,7 млн. грн.), или 6,82% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении.