Украинские фондовые рынки закрылись на позитивной территории - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 25 ноября, закрылись на позитивной территории.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи стабильно рос в течение всего дня. Активность торгов была высокой. Все голубые фишки выросли. Лидером стал «Укртелеком» (+6,28%), увеличивший свою стоимость в преддверии намеченной приватизации.

Аналитики отмечают, что акции «Укрнафты» (+2,67%), «Укрсоцбанка» (+2,3%) и «Центрэнерго» (+2,19%) в четверг также существенно подорожали. Котировки металлургических и горнодобывающих компаний выросли незначительно. Aлчевский меткомбинат прибавил 0,72%, Aвдеевский КХЗ - 0,87%, «Азовсталь» - 0,04%, Eнакиевский метзавод - 0,27%, Ясиновский КХЗ - 0,98%. Остальные ликвидные бумаги отражали общий тренд. Так, «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,66%, «Мотор Сич» - на 0,44%, «Захидэнерго» - 0,73%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 ноября, вырос на 2,27% – до 832,09 пункта. Общий объем торгов составил 146 млн. 613 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,94% – до 2103,39 пункта. Общий объем торгов составил 218 млн. 825 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 697 тыс. грн.