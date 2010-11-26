Эксперты: украинские бумаги на международных биржах укрепились в цене

Большинство украинских ценных бумаг, торгующихся на международных фондовых биржах, по итогам вчерашних торгов укрепились в цене.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в четверг, 25 ноября, цена на акции Regal Petroleum взлетела на 46% после того, как компания сообщила о получении нескольких заявок на покупку контрольного пакета. Среди нефтегазовых компаний котировки Cadogan выросли на 6,67%, в то время как цена бумаг JKX Oil & Gas подросла на 0,99%. Акции Ferrexpo (+1,01%) и «Мироновского хлебопродукта» (+1,66%) также подорожали.

По информации аналитиков, на Варшавской бирже в четверг «Кернел» потерял 2,96%. При этом котировки «Астарты» и «Агротона» повысились на 1,96% и 0,67% соответственно.