Поддержку украинскому рынку акций оказало положительное закрытие бирж США и Азии - эксперты

Поддержку украинскому рынку акций в четверг, 24 ноября, оказало положительное закрытие фондовых бирж США и Азии накануне.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, отмечают аналитики, в четверг состоялось выступление главы Центрального банка Германии Акселя ВЕБЕРА, который заявил, что размер фонда финансовой стабильности может быть увеличен, если в этом возникнет необходимость. Важной макроэкономической статистики вчера не выходило.

По информации аналитиков, фондовые площадки Азии в четверг закрылись повышением на фоне снижения числа первичных обращений за пособием по безработице в США до самого низкого уровня с июля 2008 года, что указывает на некоторое оживление на рынке труда. В связи с выходным днем в США (День благодарения) тон украинским фондовым площадкам задавала Европа. Торговая сессия в Европе закрылась в «зеленой зоне».

Аналитики также отмечают, что украинские фондовые площадки в четверг также закрылись ростом. Среди лидеров торгов на Украинской бирже по объему выступила «Укрнафта» (24,3 млн. грн.), а среди лидеров роста были зафиксированы «Укртелеком» (+6,28%), «Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ» (+3,73%), Полтавский ГОК (+2,7%) и «Укрсоцбанк» (+2,3%).

Аналитики выделили среди сегодняшних важных новостей выход базового индекса потребительских цен по Японии, а также данные по импортным ценам Германии и по потребительским расходам во Франции.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 ноября, вырос на 2,27% – до 832,09 пункта. Общий объем торгов составил 146 млн. 613 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,94% – до 2103,39 пункта. Общий объем торгов составил 218 млн. 825 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 697 тыс. грн.