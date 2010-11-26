Индекс ПФТС снизился на 0,26%, «Украинской биржи» - на 0,25%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 ноября, снизился на 0,26% – до 829,92 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 111 млн. 697 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 0,25% – до 2098,15 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 196 млн. 355 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 623 тыс. грн.