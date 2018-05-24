Кризис в Европе: диалектика негатива
Европейский Союз, соревнуясь в темпах выхода из кризиса, снова проигрывает Соединенным Штатам Америки. Проблемы европейских государств растут по спирали. Или уже просто движутся по кругу?..
На этой неделе фондовые рынки находились исключительно под влиянием новостей из Европы и Азии. Исключительно – так как весомость информации из США просто была несравнимой с массой данных из указанных регионов. Ирландия, которая стала очередным государством-«лакмусом неблагополучности» вроде бы уверенного в себе Европейского Союза, снова доказала, что регион имеет очень много проблем. Причем лидеры ведущих стран ЕС продолжают демонстрировать «хорошую мину». Но при плохой ли игре?
Так, и Международный валютный фонд, и представители Евросоюза изъявили решительное желание вложить средства в спасение экономики Ирландии. Заявленная сумма очень значительна, что вроде бы подтверждает неплохое финансовое состояние прежде всего ЕС. В свою очередь, руководство Ирландии запросило помощь, однако отказалось выполнять отдельные (и очень важные) условия, поставленные «спасателями».
Столь неопределенная ситуация в еврозоне укрепила и без того сильные позиции пессимистов среди игроков фондовых рынков. Игроки на понижение котировок получили в начале прошлой недели дополнительный стимул в связи с вооруженным конфликтом между Северной и Южной Кореей. Азиатские рынки мгновенно среагировали на это событие обвалом фондовых индексов. Европейские биржи, в том числе и украинские, пошли вслед за ними.
Как отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, на украинском фондовом рынке во вторник, 23 ноября, преобладали продавцы, что было вызвано продолжением долгового кризиса в Ирландии и возникшим конфликтом между Северной и Южной Кореей. В частности, индекс Украинской биржи в течение всего дня находился в красной зоне. Котировки снижались во всех секторах, при этом лидерами были акции металлургических и горнодобывающих предприятий.
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 ноября, снизился на 0,87% – до 813,75 пункта. Индекс Украинской биржи упал еще значительнее - на 1,87% - до 2041,94 пункта.
Между тем, в мировых СМИ появилась информация, что ЕС и МВФ согласились оказать немедленную финансовую помощь Ирландии. В то же время, на арену выкатилась «бочка дегтя»: рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о снижении суверенного долгосрочного рейтинга Ирландии.
Тем не менее, индекс Украинской биржи в среду, 24 ноября, повысился на 1,05% – до 2063,44 пункта. Индекс ПФТС снизился, но крайне незаметно - на 0,02% – до 813,62 пункта.
Преимущественный рост акций аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик объясняет тем, что инвесторы уже в полной мере отыграли большинство негативных событий и ожиданий, и сейчас на мировых фондовых рынках присутствует соблазн покупки подешевевших за последнее время бумаг. По мнению аналитика, «любые положительные новости будут иметь большее влияние на рынок, нежели, например, очередные слухи о дефолте в одной из периферийных стран Европы». Поэтому, получив позитивный сигнал в виде статистики из Германии, биржи в среду, 24 ноября, проигнорировали слабые статистические данные по промышленным заказам в еврозоне и направились вверх.
При этом начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко высказала другую точку зрения. Она считает, что ситуация на мировых фондовых площадках пока не располагает к покупкам и выглядит достаточно неоднозначной, и много аргументов говорит как в пользу продолжения роста, так и снижения. Тем более, что после долговых проблем в Ирландии на повестку дня уже выходит Португалия, а следом, возможно, и Испания.
По мнению аналитика, более уверенно судить о дальнейшем направлении движения украинского рынка можно будет на следующей неделе, с открытием американских площадок. «Кроме того, на этих выходных американские потребители традиционно начнут осуществлять предрождественские покупки, динамика которых сможет пролить свет на возможности и желания граждан тратить средства, а следовательно, и способности национальной экономики к росту», - отметила Е.Евдоченко. Вероятно, эти данные будут способствовать позитивной динамике на следующей неделе, считает она.
В четверг, 25 ноября, украинские фондовые рынки продемонстрировали рост. Как считают аналитики инвестиционной группы «Сократ», поддержку украинскому рынку акций в этот день оказало положительное закрытие фондовых бирж США и Азии. Так, фондовые площадки Азии закрылись повышением на фоне снижения числа первичных обращений за пособием по безработице в США до самого низкого уровня с июля 2008 года, что указывает на некоторое оживление на рынке труда. Кроме того, отмечают аналитики, в четверг состоялось выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера, который заявил, что размер фонда финансовой стабильности может быть увеличен, если в этом возникнет необходимость.
Финансовые проблемы европейских государств снова повлияли на курс евро по отношению к доллару. По словам начальника отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислава Стельмаха, «медвежья» динамика по евро в настоящее время набирает обороты. Он подчеркнул, что «американскую валюту поддерживают проблемы еврозоны. Слухи о повышении процентной ставки в Китае и признаки дальнейшего ослабления японской экономики работают в том же направлении». В пятницу, 26 ноября, пара евро/доллар достигла нового 9-недельного минимума на уровне 1,3200 и сейчас держится на 1,3237. В краткосрочной перспективе курс вполне может проверить на прочность фигуру 1,3100.
Как полагает эксперт, текущие вопросы относительно проблем Ирландии несколько отошли на задний план. Сейчас игроки сконцентрировались на долгах Португалии, а также ряда других европейских стран. Испанское правительство опубликовало итоги аукциона по продаже гособлигаций, которые оказались хуже ожиданий, а спрэды по португальским ГКО держатся на рекордных максимумах. По-прежнему самые высокие уровни дефицита в регионе наблюдаются у Греции, Ирландии, Испании и Португалии. На этом фоне падают фондовые рынки: антирисковые настроения стали лейтмотивом этой пятницы. Если евро не сумеет подняться в область выше 1,3260, его ждет дальнейший обвал, прогнозирует В.Стельмах.
Проблемы Ирландии вызывают ощущение «дежа вю». Относительно недавно эксперты о финансовой ситуации в Греции говорили, что она вызовет подобные трудности в других государствах Европы. Вот и дождались… Не далее как вчера ЕС совместно с МВФ заявили о предоставлении помощи Ирландии, причем выделяемая сумма даже превзошла ожидания. Но хватит денег ли на все государства, «благополучно нуждающиеся» в помощи и стоящие в очереди за Ирландией?
Олег Коберник (УНИАН)