Кризис в Европе: диалектика негатива

На этой неделе фондовые рынки находились исключительно под влиянием новостей из Европы и Азии. Исключительно – так как весомость информации из США просто была несравнимой с массой данных из указанных регионов. Ирландия, которая стала очередным государством-«лакмусом неблагополучности» вроде бы уверенного в себе Европейского Союза, снова доказала, что регион имеет очень много проблем. Причем лидеры ведущих стран ЕС продолжают демонстрировать «хорошую мину». Но при плохой ли игре?

Так, и Международный валютный фонд, и представители Евросоюза изъявили решительное желание вложить средства в спасение экономики Ирландии. Заявленная сумма очень значительна, что вроде бы подтверждает неплохое финансовое состояние прежде всего ЕС. В свою очередь, руководство Ирландии запросило помощь, однако отказалось выполнять отдельные (и очень важные) условия, поставленные «спасателями».

Столь неопределенная ситуация в еврозоне укрепила и без того сильные позиции пессимистов среди игроков фондовых рынков. Игроки на понижение котировок получили в начале прошлой недели дополнительный стимул в связи с вооруженным конфликтом между Северной и Южной Кореей. Азиатские рынки мгновенно среагировали на это событие обвалом фондовых индексов. Европейские биржи, в том числе и украинские, пошли вслед за ними.

Как отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, на украинском фондовом рынке во вторник, 23 ноября, преобладали продавцы, что было вызвано продолжением долгового кризиса в Ирландии и возникшим конфликтом между Северной и Южной Кореей. В частности, индекс Украинской биржи в течение всего дня находился в красной зоне. Котировки снижались во всех секторах, при этом лидерами были акции металлургических и горнодобывающих предприятий.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 ноября, снизился на 0,87% – до 813,75 пункта. Индекс Украинской биржи упал еще значительнее - на 1,87% - до 2041,94 пункта.

Между тем, в мировых СМИ появилась информация, что ЕС и МВФ согласились оказать немедленную финансовую помощь Ирландии. В то же время, на арену выкатилась «бочка дегтя»: рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о снижении суверенного долгосрочного рейтинга Ирландии.

Тем не менее, индекс Украинской биржи в среду, 24 ноября, повысился на 1,05% – до 2063,44 пункта. Индекс ПФТС снизился, но крайне незаметно - на 0,02% – до 813,62 пункта.

Преимущественный рост акций аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик объясняет тем, что инвесторы уже в полной мере отыграли большинство негативных событий и ожиданий, и сейчас на мировых фондовых рынках присутствует соблазн покупки подешевевших за последнее время бумаг. По мнению аналитика, «любые положительные новости будут иметь большее влияние на рынок, нежели, например, очередные слухи о дефолте в одной из периферийных стран Европы». Поэтому, получив позитивный сигнал в виде статистики из Германии, биржи в среду, 24 ноября, проигнорировали слабые статистические данные по промышленным заказам в еврозоне и направились вверх.

При этом начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко высказала другую точку зрения. Она считает, что ситуация на мировых фондовых площадках пока не располагает к покупкам и выглядит достаточно неоднозначной, и много аргументов говорит как в пользу продолжения роста, так и снижения. Тем более, что после долговых проблем в Ирландии на повестку дня уже выходит Португалия, а следом, возможно, и Испания.

По мнению аналитика, более уверенно судить о дальнейшем направлении движения украинского рынка можно будет на следующей неделе, с открытием американских площадок. «Кроме того, на этих выходных американские потребители традиционно начнут осуществлять предрождественские покупки, динамика которых сможет пролить свет на возможности и желания граждан тратить средства, а следовательно, и способности национальной экономики к росту», - отметила Е.Евдоченко. Вероятно, эти данные будут способствовать позитивной динамике на следующей неделе, считает она.

В четверг, 25 ноября, украинские фондовые рынки продемонстрировали рост. Как считают аналитики инвестиционной группы «Сократ», поддержку украинскому рынку акций в этот день оказало положительное закрытие фондовых бирж США и Азии. Так, фондовые площадки Азии закрылись повышением на фоне снижения числа первичных обращений за пособием по безработице в США до самого низкого уровня с июля 2008 года, что указывает на некоторое оживление на рынке труда. Кроме того, отмечают аналитики, в четверг состоялось выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера, который заявил, что размер фонда финансовой стабильности может быть увеличен, если в этом возникнет необходимость.

Финансовые проблемы европейских государств снова повлияли на курс евро по отношению к доллару. По словам начальника отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислава Стельмаха, «медвежья» динамика по евро в настоящее время набирает обороты. Он подчеркнул, что «американскую валюту поддерживают проблемы еврозоны. Слухи о повышении процентной ставки в Китае и признаки дальнейшего ослабления японской экономики работают в том же направлении». В пятницу, 26 ноября, пара евро/доллар достигла нового 9-недельного минимума на уровне 1,3200 и сейчас держится на 1,3237. В краткосрочной перспективе курс вполне может проверить на прочность фигуру 1,3100.

Как полагает эксперт, текущие вопросы относительно проблем Ирландии несколько отошли на задний план. Сейчас игроки сконцентрировались на долгах Португалии, а также ряда других европейских стран. Испанское правительство опубликовало итоги аукциона по продаже гособлигаций, которые оказались хуже ожиданий, а спрэды по португальским ГКО держатся на рекордных максимумах. По-прежнему самые высокие уровни дефицита в регионе наблюдаются у Греции, Ирландии, Испании и Португалии. На этом фоне падают фондовые рынки: антирисковые настроения стали лейтмотивом этой пятницы. Если евро не сумеет подняться в область выше 1,3260, его ждет дальнейший обвал, прогнозирует В.Стельмах.

Проблемы Ирландии вызывают ощущение «дежа вю». Относительно недавно эксперты о финансовой ситуации в Греции говорили, что она вызовет подобные трудности в других государствах Европы. Вот и дождались… Не далее как вчера ЕС совместно с МВФ заявили о предоставлении помощи Ирландии, причем выделяемая сумма даже превзошла ожидания. Но хватит денег ли на все государства, «благополучно нуждающиеся» в помощи и стоящие в очереди за Ирландией?

Олег Коберник (УНИАН)