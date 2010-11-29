Рынок акций просел на фоне проблем в еврозоне и Корее - эксперты

Украинский рынок акций в пятницу, 26 ноября, просел на фоне возобновившейся обеспокоенности проблемой долга еврозоны и обострения напряженности в Корее.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в пятницу открылся в минусе, но к концу сессии несколько восстановился. В центре внимания был «Райффазен банк Аваль», акции которого подорожали на 3,08%. Также повысились котировки «Центрэнерго» и «Укрнафты» на 0,12% и 0,19% соответственно.

По информации аналитиков, инвесторы в пятницу фиксировали доходы по акциям «Укртелекома» (-1,66%). Отрицательную динамику индекса Украинской биржи определили котировки бумаг горно-металлургического комплекса. Eнакиевский метзавод потерял 1,56%, Aлчевский меткомбинат - 0,84%, Aвдеевский КХЗ - 0,85%, «Азовсталь» - 0,64%, Ясиновский КХЗ - 0,83%. Снизилась и цена акций «Мотор Сичи» (-0,87%), «Укрсоцбанка» (-0,67%) и «Захидэнерго» (-0,83%).

Среди украинских компаний, торгующихся на международных площадках, акции Regal Petroleum в пятницу укрепились в цене еще на 6,85%. Котировки других нефтегазовых компаний снизились. JKX Oil & Gas упал на 0,67%, Cadogan Petroleum - на 1,24%. Бумаги Ferrexpo также закрылись в красной зоне, потеряв 0,51%. Котировки предприятий сельскохозяйственного сектора и компаний пищевой промышленности продемонстрировали разнонаправленную динамику. Акции «Агротона» (-0,17%) и «Астарты» (-1,26%) снизились в цене. При этом бумаги «Кернела» (+1,48%) и МХП (+0,62%) подорожали.

Как сообщал УНИАН, Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 ноября, снизился на 0,26% – до 829,92 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 697 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» упал на 0,25% – до 2098,15 пункта. Общий объем торгов составил 196 млн. 355 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 623 тыс. грн.