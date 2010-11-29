«Сбербанк России» выпустит облигации

Наблюдательный совет ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» 23 ноября 2010 года принял решение о выпуске облигаций серии Е на сумму 750 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк намерен провести открытое размещение 750 тыс. именных процентных облигаций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая.

Также сообщается, что размещение ценных бумаг банк будет проводить самостоятельно, через организатора торгов — ЧАО «Фондовая биржа «ПФТС».

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 октября 2010 года составляли 8,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 7,505 млрд. грн., обязательства – 7,341 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2010 года получил убыток 1,487 млрд. грн.