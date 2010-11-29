Milkiland N. V. привлекла 60 млн. евро в результате IPO на Варшавской бирже

Крупнейший производитель молочной продукции в Украине компания Milkiland N. V. привлекла 60 млн. евро, разместив в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже 22,4% своих акций. Об этом сообщили УНИАН в соорганизаторе размещения - инвестиционной компании Concorde Capital.

В ходе IPO, которое было завершено в пятницу, 26 ноября, было размещено 7 млн. акций по цене 8,5 евро. В капитал компании привлечено 53 млн. евро, капитализация компании составила 308 млн. евро. Акции Milkiland N. V. включат в листинг Варшавской фондовой биржи 6 декабря.

Справка УНИАН. «Милкиленд» является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Украине и России.

Деятельность «Милкиленда» включает в себя все этапы производства молочной продукции: сбор сырого молока, его переработку и продажу готовой продукции.

В 2009 году выручка компании составила 200 млн. евро, скорректированная EBITDA – 32,5 млн. евро, чистая прибыль – 8,2 млн. евро.