Эксперты: фондовые индикаторы закрылись в «красной зоне» на фоне внешнего негатива

Украинские фондовые индикаторы в пятницу, 26 ноября, закрылись в «красной зоне» на фоне внешнего негатива.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидером по объему торгов на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (21,9 млн. грн.). Среди лидеров роста были зафиксированы Новомосковский трубный завод (+5,79%), «Житомироблэнерго» (+4,75%), «Райффайзен банк Аваль» (+3,08%) и «Лугансктепловоз» (+2,73%).

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницузакрылись в минусе на фоне конфликта между Северной и Южной Кореей. Торговая сессия в Европе и США проходила с понижением ведущих индексов. Инвесторов не оставляют опасения о возможном распространении долгового кризиса на другие страны Еврозоны. Также стало известно, что рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило рейтинги крупнейших ирландских банков: Anglo Irish Bank Corp., Allied Irish Banks PLC и Bank of Ireland. Лидерами падения стали акции банков и страховых компаний. Статистики, способной повлиять на ход торгов, как по США, так и по Европе в пятницу не выходило.

По информации аналитиков, сегодня по Японии выходит следующая статистика: данные по розничным продажам, совокупные расходы домохозяйств и индекс деловой активности в промышленности. Также ожидается важный блок макроэкономической статистики по Еврозоне: индекс делового климата, индекс ожиданий в сфере услуг, индекс ожиданий потребителей и индекс ожидаемых отпускных цен.

Как сообщал УНИАН, Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 ноября, снизился на 0,26% – до 829,92 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 697 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» упал на 0,25% – до 2098,15 пункта. Общий объем торгов составил 196 млн. 355 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 623 тыс. грн.