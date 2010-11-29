Лид-менеджерами размещения Sadovaya Group S.A. выступят BG Capital JSC и BG Trading Limited

Международными лид-менеджерами размещения ведущего частного производителя энергетического угля в Украине Sadovaya Group S.A. выступят BG Capital JSC и BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. и Bank Zachodni WBK S.A., которые выступят листинг-агентом и советником в Польше соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании BG Capital.

По информации BG Capital, учрежденная в Люксембурге холдинговая компания Sadovaya Group S.A. официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже.

Проспект компании утвержден Люксембургской комиссией по финансовому надзору (Commission du Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") и проходит процедуру уведомления об утверждении в Польской комиссии по финансовому надзору (Polish Financial Supervisory Commission, "KNF").

По словам основателя и совладельца Sadovaya Group Александра ТОЛСТОУХОВА, "IPO Sadovaya Group является привлекательным с инвестиционной точки зрения предложением". "Стратегия, которую мы последовательно реализуем, предполагает увеличение добычи и продаж энергетического угля, что позволит укрепить лидирующие позиции, которые мы занимаем среди частных производителей на украинском рынке энергетического угля", - добавил он. По словам А.ТОЛСТОУХОВА, размещение акций компании даст инвесторам возможность выгодно диверсифицировать свои инвестиционные портфели как в плане активов угольной отрасли, так и активов из Украины, которые на текущий момент представлены на ВФБ преимущественно компаниями из сельскохозяйственного и пищевого секторов.

Как отметили в BG Capital, на данный момент компания планирует увеличить запасы угля на 99,1 млн. тонн - до 122 млн. тонн, путем приобретения двух новых участков недр.

По итогам 9 месяцев 2010 года доходы компании составили 40,8 млн. долларов, прибыль EBITDA - 12,5 млн. долларов, а чистая прибыль составила 7,9 млн. долларов.

Справка УНИАН. Sadovaya Group - четвертая по величине частная компания в Украине по добыче энергетического угля, а также крупнейшая частная угольная компания, которая является собственником угольных шахт и не входит в структуру местных бизнес-групп. Sadovaya Group осуществляет операционную деятельность на базе двух шахтных комплексов, расположенных в Донецкой и Луганской областях Украины. Sadovaya Group добывает два вида угля: антрацит (марка А) и тощий уголь (марка Т), производственные мощности компании составляют около 600 тыс. тонн в год. В собственности компании находится 16 породных и хвостовых отвалов, а также мощности по переработке отвалов мощностью 60 тыс. тонн в год.