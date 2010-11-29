Индекс ПФТС вырос на 0,87%, Украинской биржи - упал на 0,07%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 ноября, повысился на 0,87% – до 837,14 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 157 млн. 716 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,07% – до 2096,68 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 205 млн. 65 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 290 тыс. грн.