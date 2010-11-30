Украинские акции на международных площадках показали смешанную динамику - эксперты

Украинские акции на международных площадках в понедельник, 29 ноября, продемонстрировали смешанную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что среди нефтегазовых компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, котировки Cadogan Petroleum в понедельник показали стремительный рост на 5%. В то же время, инвесторы фиксировали доход по акциям Regal Petroleum, которые упали в цене на 12,82%. Также просели ценные бумаги JKX Oil & Gas (-1,44%) и Ferrexpo (-3,5%). Котировки MХП (+1,17%) при этом укрепились.

По информации аналитиков, на Варшавской бирже в понедельник акции «Астарты» и «Агротона» упали в цене на 3,34% и 0,36% соответственно. Бумаги «Кернела» завершили день на подъеме в 2,27%.