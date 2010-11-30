Индекс ПФТС подрос, а индекс УБ не смог выйти из «красной зоны» - эксперты

Индекс ПФТС вчера подрос почти на 1%, в то время как индекс Украинской биржи не смог выйти из «красной зоны».

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в понедельник, 29 ноября, закрылись разнонаправленно. Общий объем торгов на Украинской бирже был высоким. Большинство голубых фишек закрылось в минусе. При этом лидерами падения стали «Укрсоцбанк» (-1,86%), Стахановский вагоностроительный завод (-1,86%), банк «Форум» (-1,47%) и «Укртелеком» (-1,03%).

Аналитики сообщают, что котировки компаний горно-металлургического сектора незначительно просели в цене. Aлчевский меткомбинат потерял 0,12%, Aвдеевский КХЗ - 0,45%, «Азовсталь» - 0,87%, Ясиновский КХЗ - 1,01%. Исключение составили бумаги Енакиевского металлургического завода (+0,14%).

По информации аналитиков, акции «Укрнафты» также сохранили позитивную динамику, подорожав на 1,31%. Подросли котировки «Захидэнерго» (+2,57%) и «Райффайзен банка Аваль» (+0,62%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 ноября, повысился на 0,87% – до 837,14 пункта. Общий объем торгов составил 157 млн. 716 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 2096,68 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 65 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 290 тыс. грн.