Проблемы еврозоны вызывают у инвесторов нежелание рисковать - эксперт

Ряд инвесторов находятся в ожидании предновогоднего ралли, однако развитие событий с долговыми проблемами в еврозоне вызывает беспокойство и нежелание рисковать.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, «известие о предоставлении финансовой помощи Ирландии стало, разумеется, позитивной новостью, однако рынки беспокоятся, кто станет следующим. Возможно, все остановится на Испании, однако как скоро наступит ясность, непонятно».

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, торги на украинском рынке акций во вторник, 30 ноября, открылись ростом индекса UX. Однако позже фондовый индикатор откатился с позиций, достигнутых на открытии. Активность участников торгов довольно низкая, и нет желания как расти, так и снижаться.

Аналитик считает, что в большей степени это связано с неопределенностью, которая сложилась на мировых фондовых площадках, в частности, на американских. Индексы S&P и D&J вот уже который день консолидируются в рамках коридора, не выходя за пределы важных уровней поддержи и сопротивления.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 ноября, повысился на 0,87% – до 837,14 пункта. Общий объем торгов составил 157 млн. 716 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 2096,68 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 65 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 290 тыс. грн.