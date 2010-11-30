Янукович ветировал закон о национализации Херсонского машиностроительного завода - источник

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал закон о национализации ООО «Херсонской машиностроительный завод».

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из помощников депутата Верховной Рады Екатерины САМОЙЛИК, В.ЯНУКОВИЧ наложил вето на закон о национализации ООО «Херсонской машиностроительный завод».

Согласно документу, который глава государства направил в Верховную Раду, В.ЯНУКОВИЧ считает, что указанный закон «не может быть подписан Президентом Украины как такой, что противоречит Конституции Украины».

С точки зрения Президента, «законом фактически предусматривается принудительное отчуждение объекта права частной собственности со следующим возмещением его стоимости и без определения в данном или другом законе порядка такого отчуждения».

В частности, «возможности применения принудительного отчуждения объектов права частной собственности лишь при условии предыдущего и полного возмещения их стоимости и исключительно в порядке, установленном законом; возможности принудительного отчуждения таких объектов со следующим полным возмещением их стоимости лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (часть 5 статьи 41 Конституции Украины).

Следовательно, отмечает В.ЯНУКОВИЧ, «закон противоречит конституционным принципам принудительного отчуждения объектов права частной собственности и гарантий защиты права собственности».

Напомним, что Верховная Рада 4 ноября текущего года приняла решение о возвращении в государственную собственность ООО «Херсонский машиностроительный завод», которое принадлежит руководителю Белоцерковской городской организации Партии регионов Александру ОЛЕЙНИКУ.

За соответствующий законопроект, предложенный депутатами от Компартии Петром СИМОНЕНКО и Екатериной САМОЙЛИК, проголосовали 318 депутатов. В качестве обоснования такого решения в пояснительной записке к проекту закона указывалось, что ”с нарушением требований законодательства Украины по государственной собственности были отчуждены пакеты акций ОАО” Херсонские комбайны“, предприятие доведено до банкротства, а государству нанесен значительный убыток”.

ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП» БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”.