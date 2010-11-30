Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,13%, Украинской биржи - на 0,39%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 ноября, повысился на 0,13% – до 838,22 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 86 млн. 351 тыс. грн.

Индекс “Украинской биржи” по итогам торгов повысился на 0,39% – до 2104,92 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 167 млн. 235 тыс. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 175 тыс. грн.