Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,13%, Украинской биржи - на 0,39%
18:18, 30 ноября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 ноября, повысился на 0,13% – до 838,22 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 86 млн. 351 тыс. грн.
Индекс “Украинской биржи” по итогам торгов повысился на 0,39% – до 2104,92 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 167 млн. 235 тыс. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 175 тыс. грн.
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