Янукович предлагает ВР отменить закон о возвращении в госсобственность Херсонского машзавода

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил Верховной Раде отменить Закон "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”, принятый 4 ноября т.г.

Об этом сказано в предложениях Президента, обнародованных на официальном сайте парламента.

В частности, Президент отмечает, что в принятом парламентом законе фактически предусматривается принудительное отчуждение объекта права частной собственности с последующим возмещением его стоимости и без определения в этом законе порядка такого отчуждения. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, это противоречит конституционным основам принудительного отчуждения объектов права частной собственности, которое возможно только при условии предварительного и полного возмещения собственнику их стоимости. Возвращение без предварительной оплаты возможно только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Также В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что Верховная Рада, приняв упомянутый закон, превысила свои полномочия, поскольку, согласно Конституции Украины, парламент не наделен полномочиями принятия решений о возвращении объектов в государственную собственность.

«Учитывая изложенное, предлагаю Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод" отклонить как такой, который принят Верховной Радой Украины вопреки Конституции Украины», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября т.г. Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО "Херсонский машиностроительный завод".

Законом установлено, что ввиду общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод” возвращается в государственную собственность целостный имущественный комплекс ООО “Херсонский машиностроительный завод”.

ВР поручила Кабинету министров Украины осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с возвращением в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод”; предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете на 2010 год необходимые средства на осуществление мероприятий, связанных с возвращением в госсобственность целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод”.