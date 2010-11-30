Хозсуд Киева арестовал акции 34 предприятий, долями которых владеет "Киевгорстрой"

Хозяйственный суд Киева наложил арест на акции 34 предприятий, долями которых владеет акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Как говорится в решении суда от 17 ноября т.г., текстом которого располагает УНИАН, акции арестованы в обеспечение иска «Киевгорстроя» к номинальному держателю акций, ООО «Фондовый союз «Украина», о признании права собственности на простые именные акции 34 акционерных обществ.

В частности, суд наложил арест на все акции следующих компаний: ОАО «Домостроительный комбинат №4», ОАО «Будмеханізація», ОАО «Трест «Київспецбуд», ОАО «Київоздоббуд», ОАО «Домостроительный комбинат №3», ОАО «АТП – 5», ОАО "ЕМЗ "Металіст", ОАО «Асфальтобетонный завод», ОАО «Київопорядкомплект», ОАО “ПТІ Київоргбуд», ОАО «Трест Міськбуд-4», ОАО «Трест "Київміськбуд – 6», ОАО «Трест «Київміськбуд – 3», ОАО «Завод ЖБИ №1», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №7», ОАО «Трест Київпідземшляхбуд-2», ОАО «Завод опоряджувальних матеріалів», ОАО «Управление специальных машин», ОАО «Міськбудтранс», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №3», ОАО «Промінь», ОАО «Завод ДСП», ОАО «Київелектромонтаж», ОАО «Специализированное строительно-монтажное управление», ОАО «Тайга», ОАО «АТП – 1», ОАО «АТП – 7», акционерного общества открытого типа «Жуляны», ОАО «Будтранс», ОАО «Экспериментально-механический завод», ОАО «АТП – 2», ОАО «Київбуддеталькомплект», ОАО «ДБК "Відрадний», ОАО «Інвестиційні технології».

Суд запретил владельцам простых именных акций, а также третьим лицам осуществлять действия, направленные на отчуждение данных акций, в том числе заключать договоры и отягощать акции. Также суд запретил ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», ОАО «Национальный депозитарий Украины» и держателям, которые осуществляют учет прав собственности на простые именные акции, в том числе ООО «Фондовый союз «Украина», осуществлять учетные операции о внесении изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг указанных эмитентов.

При этом в решении суда не указано, на какие доли в данных компаниях претендует «Киевгорстрой».

Согласно документу, 31 января 2007 года между ХК «Киевгорстрой» и ООО «Фондовый союз «Украина» был заключен договор об открытии счета в ценных бумагах, на основании которых все пакеты акций компаний, которыми владел «Киевгорстрой», были обездвижены и переведены на хранение на данный счет.

По состоянию на 31 мая 2010 г. на счете в ценных бумагах «Киевгорстроя», открытом ООО «Фондовый союз «Украина», хранились ценные бумаги общей номинальной стоимостью 35 млн. 367 тыс. 775,15 грн.

В решении суда указывается, что право собственности «Киевгорстроя» на данные ценные бумаги 34 акционерных обществ подтверждается выпиской ООО «Фондовый союз «Украина» от 7 июня 2010 г.

При этом с июля 2010 года ООО «Фондовый союз «Украина» в одностороннем порядке не выполняет условия заключенного договора, в частности не предоставляет ежемесячные выписки об операциях с ценными бумагами на счете в ценных бумагах компании, не дает ответы на запросы «Киевгорстроя», не предоставляет выписки о состоянии счета и выписки об операциях по счету. В то же время подтверждением права собственности на обездвиженные ценные бумаги является выписка по счету в ценных бумагах, которую держатель обязан предоставить собственнику ценных бумаг.

Согласно обстоятельствам дела, истец узнал о проведении акционерными обществами, акциями которых владеет «Киевгорстрой» и держателями которых является «Фондовый союз «Украина», общих собраний акционеров для смены руководства предприятий, согласования договоров об отчуждении имущества и т.д. При этом участие «Киевгорстроя» в этих собраниях невозможно в связи с отказом держателя акций предоставить документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 августа 2010 г. номинальным держателем пакета акций в размере 52 953 730 штук, что составляет 80,0649% от общего количества голосующих акций в уставном капитале АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», являлось ООО «Фондовый союз «Украина».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.