Украинские фондовые биржи выросли, несмотря на негатив мировых площадок - эксперты

Украинские фондовые биржи во вторник, 30 ноября, закрылись небольшим ростом, несмотря на негативную динамику мировых площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Украинской бирже в последний день ноября лидером по объему торгов (24,5 млн. грн.) и по росту (+4,42%) выступила «Укрнафта». Главным драйвером роста цены бумаг стало ветирование Президентом Налогового кодекса, который содержит нормы, снижающие прибыль компаний. В то же время, большая часть акций, входящих в индексную корзину Украинской биржи, снизилась по итогам торгов.

По словам аналитиков, торговая сессия в Японии во вторник завершилась падением индекса Nikkei на 1,9% под влиянием неблагоприятной статистики по промышленному производству и занятости страны. Уровень безработицы в октябре повысился с 5% до 5,1%, а промышленное производство снизилось до -1,8%. Торги в Европе проходили со смешанной динамикой. Вышедшая статистика по региону была нейтральной. В октябре потребительские цены и безработица в еврозоне остались на сентябрьском уровне (1,9% и 10,1% соответственно), что совпало с ожиданиями.

Аналитики также сообщают, что фондовые биржи США во вторник открылись снижением ведущих индексов на фоне падения индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупных городах. Значение индекса в сентябре выросло на 0,6% в годовом исчислении, тогда как ожидалось повышение на 1%. Поддержку рынку оказали данные по потребительскому доверию в США, которые выросли до самого высокого уровня за последние 5 месяцев. Так, показатель в ноябре вырос до 54,1% с 49,9%, тогда как аналитики ожидали увеличения до 52,7%.

По информации аналитиков, сегодня ожидается важный блок макроэкономической статистики по США, которая может повлиять на ход торгов. Это индекс ипотечного рынка, индикатор занятости ADR за ноябрь, ноябрьский индекс экономических условий ISM в производственной сфере, а также данные по расходам на строительство и по запасам нефти за неделю.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 ноября, повысился на 0,13% – до 838,22 пункта. Общий объем торгов составил 86 млн. 351 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,39% – до 2104,92 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн. 235 тыс. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 175 тыс. грн.