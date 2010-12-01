Фондовый рынок Польши начал декабрь ростом

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20, после минимального снижения в ноябре, начал торги в первый день декабря более однопроцентным ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки открылись на уровне 2639,21 пунктов, что на 1,06% выше последнего закрытия.

За первые полтора часов торгов индекс котировался без значительных изменений в районе открытия.

В начале дня подорожали бумаги 12 компаний против 7 подешевевших.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил ноябрь 0,14% минусом после роста на 2,4% в октябре и 7% увеличения индекса за сентябрь.