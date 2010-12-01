Фондовый рынок Польши начал декабрь ростом
14:19, 01 декабря 2010Фондовый рынок
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Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20, после минимального снижения в ноябре, начал торги в первый день декабря более однопроцентным ростом.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки открылись на уровне 2639,21 пунктов, что на 1,06% выше последнего закрытия.
За первые полтора часов торгов индекс котировался без значительных изменений в районе открытия.
В начале дня подорожали бумаги 12 компаний против 7 подешевевших.
Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил ноябрь 0,14% минусом после роста на 2,4% в октябре и 7% увеличения индекса за сентябрь.
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