Фонд госимущества заключил сделку по продаже акций "Северодонецкого "Азота" - источник

Фонд государственного имущества (ФГИУ) заключил с дочерней структурой IBE Trade Corp - компанией Worldwide Chemical Llc – сделку по продаже 40% акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот". Об этом УНИАН сообщил близкий к сделке источник.

Цена сделки составила 276,5 млн. грн. (около 35 млн. дол. США).

В то же время, в киевском представительстве IBE Trade, а также в Фонде госимущества агентству УНИАН отказались как-либо прокомментировать данную информацию.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе этого года принял решение о приватизации 40% госпакета акций ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.

«Северодонецкое объединение «Азот» завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн.