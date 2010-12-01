Украинский фондовый рынок во вторник демонстрировал волатильность - эксперты

Украинский фондовый рынок, во вторник, 30 ноября, демонстрировал волатильность.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в первой половине дня индекс Украинской биржи снижался, но во второй половине торговой сессии вернул позитивную динамику. Общий объем торгов на бирже был высоким. В центре внимания находилась «Укрнафта», акции которой существенно укрепились, подорожав на 4,42%. В целом же на позитивной территории удалось закрыться всего лишь нескольким компаниям, в частности, «Захидэнерго» (+0,94%) и «Укрсоцбанку» (+0,11%).

По словам аналитиков, за исключением бумаг Ясиновского коксохимического завода (+0,29%) и Алчевского металлургического комбината (+0,12%), котировки большинства компаний горно-металлургического сектора во вторник продолжали падать. Так, Енакиевский метзавод потерял 0,84%, Авдеевский КХЗ - 0,72%, «Азовсталь» - 0,23%. Вновь снизилась стоимость акций «Укртелекома» (-1,83%). Остальные голубые фишки следовали общему негативному тренду. «Райффайзен банк Аваль» упал на 1,11%, «Центрэнерго» - на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 ноября, повысился на 0,13% – до 838,22 пункта. Общий объем торгов составил 86 млн. 351 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,39% – до 2104,92 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн. 235 тыс. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 175 тыс. грн.