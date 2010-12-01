Украинская компания Geo Alliance отказалсь от IPO на Варшавской бирже

Украинский добытчик нефти и газа компания Geo Alliance отказалась от объявленного в ноябре первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом компания заявила в среду.

«В связи с неблагоприятными рыночными условиями, Geo-Alliance решила отозвать первичное размещение акций», - сказано в сообщении компании.

Частным инвесторам, подписавшимся на бумаги Geo-Alliance, вложенные средства вернут не позже, чем через 14 дней.

Как сообщал УНИАН, Geo-Alliance планировала продать на Варшавской бирже 8,63 млн. акций (34,1% капитала) за 250 млн. долл.

Запись на акции проводилось для частных инвесторов с 18 по 30 ноября.

Глобальным координатором IPO являлся UniCredit Bank AG (Лондонское отделение), партнером Concorde (Bermuda) Limited.

Справка УНИАН. Geo Alliance - частная компания, владеющая 16 месторождениями нефти и газа в Украине.

В первом полугодии 2010 г. доходы компании составили 15 млн. евро, а чистая прибыль 7,6 млн. евро. Маржа EBITDA составила 70%.

В прошлом ходу компания заработала чистыми 13 млн. евро при доходе 29,7 млн. евро. Маржа EBITDA составляла 67%.