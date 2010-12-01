"Украинская экспертная группа" оценит 61,58% акций МАУ

ООО "Украинская экспертная группа" (г. Киев) признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58%-ного государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Целью оценки является определение рыночной стоимости пакета для его дальнейшей продажи.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ ранее принял решение о приватизации 61,58% госпакета акций МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями