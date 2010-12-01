Эксперт: инвесторы активно наращивают свои позиции в акциях недооцененных эмитентов

Получив позитивные сигналы с внешних рынков, участники украинского фондового рынка в среду, 1 декабря, активно наращивали свои позиции в бумагах, выбирая при этом наиболее недооцененных эмитентов.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она считает, что «высокие объемы торгов свидетельствовали о готовности торговцев играть на повышение, чему, безусловно, способствуют привлекательные ценовые уровни большинства бумаг, которые еще не достигли значений, предшествующих майской коррекции».

По словам аналитика, поддержку покупателям на Украинской бирже в среду оказала также статистика из США. Согласно данным отчета ADP, который публикуется в преддверии выхода официальной статистики, занятость в американской экономике выросла 93 тыс. против ожидаемого роста на 70 тыс. Теперь, соответственно, у игроков есть все основания полагать, что пятничная статистика Минтруда США также превзойдет прогнозы экспертов.

Как отметила Я.ЛАВРИК, в среду на украинском фондовом рынке наблюдалась восходящая динамика. Инвесторы с энтузиазмом отыгрывали рост индексов на зарубежных площадках. Торги на Украинской бирже открылись «гэпом» вверх на фоне положительной динамики на российских и европейских биржах. С проблем долгов Европы инвесторы переключились на позитивные статистические данные из Китая. Индекс деловой активности в КНР составил 55,2 пункта в ноябре против 54,7 пункта месяцем ранее. Рост производственной активности в Китае, как ожидается, приведет к росту спроса на сырьевые товары. В частности, нефтяные фьючерсы марки Brent c поставкой в январе превысили отметку 87,5 доллара за баррель, WTI - 85,5 доллара за баррель.

По информации аналитика, в конце торговой сессии в среду некоторые игроки предпочли зафиксировать спекулятивную прибыль, в результате чего индекс Украинской биржи отскочил от внутридневных максимумов и завершил день на отметке 2155,84 пункта. Рост показали практически все голубые фишки. Активным спросом у игроков пользовались акции энергогенерирующих компаний: «Центрэнерго» (+3,88%), «Донбассэнерго» (+2,68%), «Днепроэнерго» (+6,07%). Основными инвестиционными идеями, которые способствуют росту бумаг с секторе, являются ожидания приватизации и повышения тарифов для населения.

Я.ЛАВРИК добавила, что на фоне роста производственных показателей позитивную динамику продемонстрировали акции Северного (+4,32%) и Центрального ГОКов (+3,85%). В лидерах роста закрепились бумаги «Лугансктепловоза» (+11,12%). Видимо, торговцы посчитали бумагу перепроданной, так как меньше месяца назад она стоила больше 3 грн. На отрицательной территории закрылись акции Харцызского ТЗ (-1,34%) и шахты «Красноармейская – Западная №1» (-4,94%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 декабря, повысился на 2,33% – до 857,72 пункта. Общий объем торгов составил 458 млн. 662 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,42% – до 2155,84 пункта. Общий объем торгов составил 263 млн. 345 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 446 тыс. грн.