Эксперты: снижение украинских еврооблигаций продолжилось из-за беспокойства по поводу Европы

Снижение на украинском рынке еврооблигаций на прошлой неделе продолжилось на фоне возобновления беспокойств по поводу долговых проблем Европы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, после официального утверждения пакета помощи Ирландии, платежеспособность других стран ЕС - в частности, Испании и Португалии - была подвержена сомнению на долговом рынке. Это привело к снижению и для украинских выпусков. Большинство еврооблигаций потеряли в цене на фоне низкого объема торгов. Доходность к погашению для двухлетних суверенных выпусков выросла на 5 базисных пунктов – до 5,86%, тогда как для десятилетних государственных облигаций рост составил 10 пунктов, и их доходность достигла 7,75%. В то же время, спрэд «Украины-20» к кривой казначейских облигаций США практически не изменился с уровня 485 пунктов.

Аналитики отмечают, что предоставление пакета помощи Ирландии, общий размер доступных средств которого составил 67,5 млрд. евро, не остановило снижение на долговом рынке. Ситуация на рынке остается напряженной ввиду того, что инвесторы пристально наблюдают за Испанией и Португалией в ожидании дальнейших новостей о развитии европейского долгового кризиса.

Аналитики придерживаются рекомендации относительно «Финансирования инфраструктурных проектов» и «ПриватБанка». По их расчетам, подходящая возможность для покупки представится на текущей неделе. Доходность к погашению для «ПриватБанка» составляет 10,2% со спрэдом к суверенной кривой в размере 322 пунктов, на фоне среднего уровня в 270 пунктов. К тому же расширился спрэд к «Укрэксимбанку» – до 230 пунктов. «Учитывая лидирующую позицию «ПриватБанка» на рынке, спрэд выпуска будет сужаться в среднесрочном периоде», - прогнозируют аналитики. В свою очередь, семилетние облигации «Финансирования инфраструктурных проектов» предлагают премию около 100 пунктов к «Украине-17».