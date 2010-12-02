Dragon Capital выступил организатором размещения облигаций «Платинум Банка»

Инвестиционная компания Dragon Capital выступила организатором и андеррайтером дебютного выпуска облигаций «Платинум Банка» объемом 100 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, облигации выпущены сроком на 3 года, предусмотрена оферта через 18 месяцев, купонная ставка доходности на 1-6 купонные периоды установлена на уровне 17,5%. Облигации получили листинг на Украинской бирже и допущены к торгам на Фондовой бирже ПФТС.

Справка УНИАН. ПАО «Платинум Банк» (до марта 2009 г. – ЗАО «Международный ипотечный банк») зарегистрировано 10 января 2005 года.

Единственным акционером банка на сегодня выступает PT Platinum Publik Ltd (Кипр).

Dragon Capital — крупная инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. ИК Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, прямые инвестиции и управление активами. Собственником компании, основанной в 2000 г., является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет глобальный инвестиционный банк Goldman Sachs.