Украинские биржи закрылись сильным ростом на фоне позитива из-за рубежа - эксперты

Украинские фондовые площадки в среду, 1 декабря, закрылись сильным ростом на фоне позитивных новостей из-за рубежа.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидером торгов по объему выступила «Укрнафта» (23,4 млн. грн.), а лидерами роста стали «Лугансктепловоз» (+11,12%), «Днепроэнерго» (+6.07%), «Мостобуд» (+4,6%) и Северный ГОК (+4,32%).

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в среду закрылись в плюсе под влиянием благоприятной статистики по потребительскому доверию из США и роста индекса деловой активности в Китае. В ноябре значение индекса повысилось до 55,2 пункта с 54,7 в октябре, хотя ожидалось, что оно останется на уровне октября. Торги в Европе открылись стремительным ростом из-за слухов о том, что ЕЦБ может принять решительные меры по борьбе с долговым кризисом периферийных стран Еврозоны. На фоне новостей из Китая и Европы, а также сильной статистики по рынку труда в США, торговая сессия в Америке открылась в зеленой зоне. Согласно сообщению аналитической компании Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре 2010 года увеличилось на 93 тыс. c 82 тыс. в октябре.

По словам аналитиков, сегодня по Еврозоне ожидается следующая статистика: пересмотренный ВВП за третий квартал, индекс цен производителей и решение по ключевой ставке ЕЦБ. Также по США выйдут данные по рынку труда и индекс незавершенных сделок по продаже домов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 декабря, повысился на 2,33% – до 857,72 пункта. Общий объем торгов составил 458 млн. 662 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,42% – до 2155,84 пункта. Общий объем торгов составил 263 млн. 345 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 446 тыс. грн.