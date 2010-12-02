Украинские фондовые рынки вчера продемонстрировали впечатляющий рост - эксперты

Украинские фондовые рынки вчера продемонстрировали впечатляющий рост на фоне позитивных макроэкономических данных из США, ЕС и Китая.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами дня на Украинской бирже в среду, 1 декабря, стали «Центрэнерго» (+3,88%) и «Укртелеком» (+3,29%). Также существенно подорожали акции компаний горно-металлургического сектора. «Азовсталь» прибавила 2,86%, Ясиновский КХЗ - 2,46%, Eнакиевский метзавод - 2,18%, Aлчевский меткомбинат - 1,99%, Aвдеевский КХЗ - 1,45%.

Аналитики отмечают, что вклад в рост индекса УБ в среду внесли и представители банковского сектора. «Укрсоцбанк» прибавил 2,12% а бумаги «Райффайзен банка Аваль» подорожали на 0,8%. «Мотор Сич» (+1,54%) и «Укрнафта» (+1,78%) также последовали восходящему тренду. При этом «Захидэнерго» (-0,19%) стало единственным исключением, закончив день в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 декабря, повысился на 2,33% – до 857,72 пункта. Общий объем торгов составил 458 млн. 662 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,42% – до 2155,84 пункта. Общий объем торгов составил 263 млн. 345 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 446 тыс. грн.