Эксперты: украинские акции на мировых площадках закрылись на существенном подъеме

Украинские акции, торгующиеся на международных площадках, закрылись в среду, 1 декабря, на существенном подъеме.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду бумаги Ferrexpo подорожали на 2,64%. Компании нефтегазового сектора показали существенный рост. Так, взлетели котировки акций Regal Petroleum (+4,76%) и Cadogan Petroleum (+3,6%). Укрепились в цене и бумаги JKX Oil & Gas (+1,49%). «Мироновский хлебопродукт» (+1,36%) также следовал общему позитивному тренду.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже 1 декабря котировки «Aгротона» (+2,33%) и «Aстарты» (+0,98%) значительно повысились. В то же время, по акциям «Кернела» (-4,63 %) инвесторы фиксировали доход.