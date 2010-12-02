Индекс ПФТС 2 декабря повысился на 0,49%, Украинской биржи - на 0,91%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 декабря, повысился на 0,49% – до 861,96 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 830 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,91% – до 2175,40 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 242 млн. 728 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 186 тыс. грн.