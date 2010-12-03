Депутат просит проверить руководство ФГИУ относительно подготовки продажи МАУ

Народный депутат Украины Валерий ДЕМИШКАН просит провести проверку деятельности руководства Фонда государственного имущества Украины относительно подготовки адресной продажи (без создания условий для открытого конкурса) по необоснованно низкой цене государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» предварительно определенному победителю, чем будет нанесен большой материальный ущерб государству.

Копию депутатского обращения премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно обращению, особую обеспокоенность у депутата вызывает оценка стоимости акций «МАУ», которую озвучили в ФГИУ. (УНИАН: 22 ноября председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна быть не менее 250 млн. грн.)

«Не вызывает сомнения тот факт, что сумма, за которую ФГИУ согласен продать госпакет акций «МАУ» компании Capital Investment Projects, является откровенно заниженной. Анализ финансовой отчетности «МАУ» дает все основания утверждать это. Если принять во внимание финансовый результат деятельности «МАУ» за 9 месяцев 2010 года и скорректировать его на динамику кредиторской и дебиторской задолженности компании и капитальные инвестиции, то расчетная чистая прибыль авиакомпании «МАУ» составляет 178 млн. грн. Следовательно, ФГИУ решил продать 61,6% акций «МАУ» лишь за 105% чистой годовой прибыли «МАУ». Кстати, речь идет о прибыли текущего года, который является откровенно неудачным для мирового авиационного бизнеса», - говорится в документе.

По мнению народного депутата, если исходить с точки зрения ФГИУ, то стоимость «МАУ» должна составлять всего 405 млн. грн. Однако, как считает депутат, только активы МАУ за вычетом долга составляют сумму в 500 млн. грн. И это - без учета премии за контроль над компанией, которая обычно составляет 15-20% от суммы продажи пакета акций, отмечает В.ДЕМИШКАН.

По убеждению депутата, «справедливая стоимость государственного пакета акций «МАУ» должна быть намного больше. На основании мнений аналитиков ведущих украинских инвестиционных компаний следует отметить, что сейчас авиационные компании торгуются с коэффициентом в диапазоне от 0,4 до 2 по отношению к сумме годовых продаж. Годовой объем продаж «Международных авиалиний Украины» (в текущем году) оценивается в 2,8 млрд. грн. Следовательно, справедливая цена госпакета «МАУ» находится в пределах от 400 млн. грн. до 1 млрд. грн. В еще большую сумму оценивают капитализацию «МАУ» специалисты Центра политического и экономического анализа. По их мнению, рыночная стоимость «МАУ» составляет 250 млн. дол. Исходя из этого, государственный пакет акций «МАУ» должен стоить 154 млн. дол., или 1,22 млрд. грн. (по курсу НБУ)», - утверждает в своем обращении В.ДЕМИШКАН.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября с.г. Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ. Базовым аэропортом МАУ являются международные аэропорты Киева - «Борисполь» (КВР) и Львова - «Львов» (LWO).