Эксперты: украинские биржи в четверг закрылись ростом вместе с мировыми рынками

Украинские фондовые биржи в четверг, 2 декабря, закрылись ростом.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидером торгов по объему выступили «Укрнафта» (23,8 млн. грн.) и «Укртелеком» (20,9 млн. грн.). Лидерами роста стали Днепровский меткомбинат (+13,82%), Стахановский вагонозавод (+6,36%), Крюковский вагонозавод (+5,73%) и Северный ГОК (+4,4%).

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг закрылись ростом на фоне благоприятной макроэкономической статистики из США, вышедшей днем ранее. Торги в Европе и США также проходили с повышением ведущих индексов. Поддержку рынкам оказало выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише и сохранение базовой процентной ставки на уровне 1%. Статистика, вышедшая в США, была разнонаправленной. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю выросло до 436 тыс. с 410, тогда как ожидалось, что число первичных заявок составит 425 тыс. В то же время, объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в октябре увеличился на 10,4% по сравнению с сентябрем, тогда прогнозировалось снижение на 0,5%.

По словам аналитиков, сегодня в первой половине дня по Еврозоне опубликован комбинированный индекс деловой активности в ноябре и данные по розничным продажам за октябрь. По США в 15.30 по киевскому времени ожидается выход данных по уровню безработицы за ноябрь.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 декабря, вырос на 0,49% – до 861,96 пункта. Общий объем торгов составил 830 млн. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,91% – до 2175,40 пункта. Общий объем торгов составил 242 млн. 728 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 186 тыс. грн.