Украинские фондовые рынки вчера были преисполнены оптимизма - эксперты

Украинские фондовые рынки вчера были преисполнены оптимизма на фоне позитивных отчетов о розничной торговле в США и заверений о поддержке со стороны Европейского центрального банка.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в четверг, 2 декабря, колебался на позитивной территории в течение всей торговой сессии. Объем торгов оставался высоким. Основной вклад в рост индекса УБ вновь внес «Укртелеком», акции которого подорожали на 3,10%. Предприятия горно-металлургического сектора также сохранили позитивную динамику. Aлчевский меткомбинат прибавил 1,66%, Aвдеевский КХЗ - 0,94%, «Азовсталь» - 1,60%, Eнакиевский метзавод - 0,73%, Ясиновский КХЗ - 2,40%.

По информации аналитиков, бумаги «Укрсоцбанка» (+2,62%) на Украинской бирже в четверг продолжили уверенный рост, в то время как котировки «Райффазен Банка Аваль» (+0,07%) практически не изменились. Остальные голубые фишки также следовали общему позитивному тренду. «Центрэнерго» выросла на 0,71%, «Захидэнерго» - на 1,02%), «Мотор Сич» - на 0,73%. Поддержать всеобщий восходящий тренд не удалось лишь «Укрнафте» (-0,44%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 декабря, вырос на 0,49% – до 861,96 пункта. Общий объем торгов составил 830 млн. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,91% – до 2175,40 пункта. Общий объем торгов составил 242 млн. 728 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 186 тыс. грн.