Эксперты: украинские акции на мировых биржах подросли на фоне всеобщего оптимизма

Практически все украинские акции, торгующиеся на международных площадках, подросли в четверг, 2 декабря, на фоне всеобщего оптимистического настроя.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг бумаги Ferrexpo показали значительный рост - на 3,99%. Компании нефтегазового сектора также продемонстрировали позитивную динамику. Так, Regal Petroleum прибавил 3,03%, Cadogan Petroleum вырос на 1,16%, JKX Oil & Gas поднялся на 3,32%. Просели только акции «Мироновского хлебопродукта» (-0,54%).

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в четверг котировки всех украинских компаний также выросли. Лидером стал «Кернел» (+3,21%), за которым следовали «Aстарта» (+2,6%) и «Aгротон» (+0,98%).